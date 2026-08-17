Sri Trang Agro-Industry präsentierte Quartalsergebnisse

Sri Trang Agro-Industry hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.58 THB. Im Vorjahresviertel waren -0.510 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 31.00 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.84 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch