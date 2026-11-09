Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore) hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.65 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.300 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 240.4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 52.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157.9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch