Sri Nachammai Cotton Mills: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sri Nachammai Cotton Mills hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.34 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sri Nachammai Cotton Mills ein EPS von 12.56 INR in den Büchern gestanden.

Sri Nachammai Cotton Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 129.1 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch