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13.08.2026 06:37:00
Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni) hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -16.56 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni) ein EPS von -11.310 INR in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.79 Prozent auf 207.0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 219.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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