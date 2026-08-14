Sri Havisha Hospitality Infrastructure: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sri Havisha Hospitality Infrastructure präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.06 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.060 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 28.8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch