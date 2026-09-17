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17.09.2026 12:00:36
SRG verkauft ihre drei Musikspartenradios
Bern (awp) - Die SRG verkauft ihre drei reinen Musiksender Radio Swiss Pop, Radio Swiss Classic und Radio Swiss Jazz. Radio Swiss Pop geht an das private Medienunternehmen CH Media, die beiden anderen Sender übernimmt der DAB+-Netzbetreiber Digris.
Radio Swiss Pop soll per 5. Januar 2027 an CH Media übergehen. Digris übernimmt Radio Swiss Classic und Radio Swiss Jazz im Juli 2027, wie die SRG am Donnerstag mitteilte. Der SRG-Verwaltungsrat stimmte den Verkäufen am Mittwoch zu. Über die Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart.
Die SRG begründet den Schritt mit ihrer laufenden Neuausrichtung. Sie will digitaler, beweglicher und effizienter werden und überprüft dabei auch ihre Angebote. Gleichzeitig steht sie wegen der vom Bundesrat beschlossenen Senkung der Medienabgabe unter finanziellem Druck.
Die drei sogenannten Swiss Satellite Radios könnten auch von privaten Medienunternehmen betrieben werden und gehörten als reine Musiksender nicht zum Auftrag der SRG gemäss Konzession, hiess es. Neben den drei nun verkauften Musiksendern betreibt die SRG über SRF, RTS, RSI und RTR insgesamt 14 weitere Radioprogramme.
Musikprofil bleibt vorerst erhalten
Für die Hörerinnen und Hörer soll sich zunächst wenig ändern. Die Käufer haben sich verpflichtet, die bisherige musikalische und inhaltliche Ausrichtung während mindestens zwei Jahren beizubehalten. Die Sender bleiben damit vorerst ohne Moderation und mit zurückhaltender Werbung. Auch der Anteil an Schweizer Musik soll weiterhin mindestens 50 Prozent betragen. Danach können die neuen Eigentümer über Programm, Verbreitung und Vermarktung entscheiden.
CH Media baut mit Radio Swiss Pop sein bestehendes Radioportfolio weiter aus. Dazu gehören bereits sieben regionale Radios sowie die Musikprogramme Radio Melody, Virgin Radio Switzerland, Flashback FM und Radio Eviva.
Digris betreibt DAB+-Netze in der Schweiz, Frankreich und Grossbritannien. Nach Angaben der SRG werden über Digris mehr als die Hälfte aller Schweizer DAB-Radiosender verbreitet.
to/cg
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