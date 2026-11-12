SRG TAKAMIYA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SRG TAKAMIYA hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 7.93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12.52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 11.07 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.38 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch