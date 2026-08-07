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07.08.2026 06:37:00
SRG Housing Finance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SRG Housing Finance lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.39 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4.33 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.53 Prozent auf 540.3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 427.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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