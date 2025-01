SRF steigert Marktanteil bei Fernsehen und verliert etwas bei Radio

Bern (awp/sda) - Das Schweizer Radio und Fernsehen hat im vergangenen Jahr seinen Marktanteil beim Fernsehen etwas gesteigert. Bei den Radio-Sendern verlor das SRF 2024 leicht an Reichweite. Der Marktanteil bei den TV-Sendern betrug 32,7 Prozent, was 2,3 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert liegt.

Auf grosses Interesse stiessen im Fernsehen die Spiele der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der EM in Deutschland, wie SRF am Donnerstag mitteilte. Auch die Übertragungen zu den Olympischen Spielen in Paris zog viele Leute vor den Bildschirm. In Jahren mit Sport-Grossereignissen weisen die Sender laut einer von SRF publizierten Tabelle stets höhere Marktanteile aus als in "normalen" Jahren.

Beim Radio verlor SRF im Vergleich zum Vorjahr einen Prozentpunkt und erreichte einen Marktanteil von 51,3 Prozent. SRF 1 bleibe mit 26,1 Prozent Marktanteil Marktführer in der Deutschschweiz, schrieb SRF. Das Unternehmen stützt sich auf Zahlen von Mediapulse, einer Branchenorganisation zur Erhebung von Mediennutzungsdaten.

Mit durchschnittlich über 508'000 täglichen Visits erreichte die SRF-News-App im vergangenen Jahr laut SRF einen der höchsten Werte seit Messbeginn. Insbesondere die Unwetter in der Schweiz und das politische Geschehen in den USA hätten die Nutzerinnen und Nutzer interessiert.