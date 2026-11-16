Sreeleathers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sreeleathers hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4.27 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sreeleathers 3.72 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 831.6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sreeleathers 747.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch