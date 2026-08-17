Sreeleathers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sreeleathers hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Sreeleathers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.27 INR je Aktie gewesen.

Sreeleathers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 596.3 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 498.0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch