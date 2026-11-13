Sree Sakthi Paper Mills hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sree Sakthi Paper Mills hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.31 INR. Im letzten Jahr hatte Sree Sakthi Paper Mills einen Gewinn von 0.200 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 284.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sree Sakthi Paper Mills einen Umsatz von 2.2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch