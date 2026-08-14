Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 14.54 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo noch ein Gewinn pro Aktie von 13.06 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.11 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch