Sree Rayalaseema Alkalies Allied Chemicals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sree Rayalaseema Alkalies Allied Chemicals hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5.19 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.46 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.00 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.90 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch