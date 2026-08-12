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12.08.2026 06:37:00
Sree Rayalaseema Alkalies Allied Chemicals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sree Rayalaseema Alkalies Allied Chemicals gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 4.24 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sree Rayalaseema Alkalies Allied Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 3.61 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.62 Prozent auf 5.43 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.91 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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