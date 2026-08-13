Sree Jayalakshmi Autospin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sree Jayalakshmi Autospin lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.56 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 127.8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch