SRE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SRE hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 69.08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1.210 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.49 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 100.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.24 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch