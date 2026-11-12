SRE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SRE hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

SRE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3.65 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.83 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35.38 Prozent auf 5.22 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch