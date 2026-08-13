SRA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SRA hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 96.69 JPY gegenüber 89.90 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.46 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 12.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch