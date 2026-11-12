SRA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SRA hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 99.05 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 110.27 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat SRA im vergangenen Quartal 12.29 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SRA 12.41 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch