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21.07.2026 17:09:36
SR Technics mit weiterem Auftrag von Oman Air
Zürich (awp) - SR Technics hat einen exklusiven Vertrag mit Oman Air abgeschlossen. Das Schweizer Flugzeugswartungsunternehmen wird zwei Jahre lange die Triebwerkswartungsdienstleistungen für die Fluggesellschaft übernehmen.
Der neue Vertrag baue auf einer Partnerschaft im Bereich der Linienwartung mit Oman Air aus dem Jahre 2011 auf, geht aus einer Medienmitteilung von SR Technics vom Dienstag hervor. Die Wartungsarbeiten am Triebwerk würden in Zürich durchgeführt.
ys/jb
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