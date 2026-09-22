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22.09.2026 11:54:36
SR Technics ernennt Leiter Business Development in Nahost, Afrika und Türkei
Zürich (awp) - Der Flugzeugtechnik-Dienstleister SR Technics hat Antoine Hanna zum Leiter des Business Developments für die Region Naher Osten, Afrika und die Türkei ernannt. Hanna werde die Aufgabe Anfang Oktober übernehmen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.
Antoine Hanna ist laut der Mitteilung seit beinahe zwanzig Jahren in der Luftfahrtbranche tätig und arbeitet seit 2007 für SR Technics. Derzeit ist er als Business Development Director in der genannten Region tätig.
mk/hr
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