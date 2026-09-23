SR Technics erhält Wartungsauftrag aus Indonesien

Zürich (awp) - SR Technics hat von der Fluggesellschaft Garuda Indonesia einen Auftrag zur Wartung bestimmter CFM56-Triebwerke erhalten. Zum Umfang des Auftrags macht das Flugzeugswartungsunternehmen in der Mitteilung vom Mittwoch keine Angaben.

Die Wartungsarbeiten werden von SR Technics laut Mitteilung von Zürich auch durchgeführt. Sie sollen die Einsatzbereitschaft und Betriebssicherheit der Garuda-Flotte sicherstellen, wie es weiter hiess.

mk/hr