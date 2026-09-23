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23.09.2026 12:12:37
SR Technics erhält Wartungsauftrag aus Indonesien
Zürich (awp) - SR Technics hat von der Fluggesellschaft Garuda Indonesia einen Auftrag zur Wartung bestimmter CFM56-Triebwerke erhalten. Zum Umfang des Auftrags macht das Flugzeugswartungsunternehmen in der Mitteilung vom Mittwoch keine Angaben.
Die Wartungsarbeiten werden von SR Technics laut Mitteilung von Zürich auch durchgeführt. Sie sollen die Einsatzbereitschaft und Betriebssicherheit der Garuda-Flotte sicherstellen, wie es weiter hiess.
mk/hr
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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