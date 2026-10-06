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06.10.2026 12:27:36
SR Technics digitalisiert Wartungsabläufe in Spanien
Zürich (awp) - SR Technics hat bei seiner spanischen Tochter eine digitale Lösung von Bridgestone zur Verwaltung von Flugzeugrädern und -reifen eingeführt. SR Technics Spain sei damit das weltweit erste Wartungsunternehmen, das die sogenannte Easytrack-Technologie einsetze, teilte der Zürcher Konzern am Dienstag mit.
Das System digitalisiert bislang manuelle Abläufe und unterstützt unter anderem Logistik, Planung und Lagerverwaltung. Dadurch sei die Bearbeitungszeit um 45 Prozent gesunken. Zudem würden administrative Arbeiten reduziert und die Rückverfolgbarkeit verbessert.
Die Lösung wurde während zwei Jahren gemeinsam mit Bridgestone angepasst. Sie kommt an den Standorten Mallorca und Madrid zum Einsatz.
to/jb
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