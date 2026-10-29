SR Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SR Bancorp präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.090 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SR Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch