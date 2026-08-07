Square Four Projects India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Square Four Projects India veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.030 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch