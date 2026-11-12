Square Enix veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Square Enix präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 42.47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14.56 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Square Enix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 84.76 Milliarden JPY im Vergleich zu 74.62 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch