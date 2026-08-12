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12.08.2026 06:37:00
SQUARE ENIX veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SQUARE ENIX hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.12 USD, nach 0.050 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SQUARE ENIX im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 492.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 410.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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