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12.08.2026 06:37:00
Square Enix stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Square Enix stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 36.73 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Square Enix 13.33 JPY je Aktie verdient.
Square Enix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78.42 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 59.28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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