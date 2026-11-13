SQUARE ENIX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SQUARE ENIX lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 506.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 532.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch