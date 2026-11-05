Square: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Square hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.30 AUD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.14 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.52 Milliarden AUD – ein Plus von 1.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Square 9.35 Milliarden AUD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch