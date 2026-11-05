Square A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Square A präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 68.99 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 49.41 ARS je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10’077.90 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 8’123.85 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch