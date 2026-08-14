SQL Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SQL Technologies hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

SQL Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.58 Prozent auf 25.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch