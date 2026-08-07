Spyre Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Spyre Therapeutics hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.490 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch