Spyder Cannabis: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Spyder Cannabis hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.3 Millionen CAD – eine Minderung von 17.63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch