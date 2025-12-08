SPX Aktie 972558 / US7846351044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.12.2025 15:04:50
SPX To Acquire Crawford United
(RTTNews) - SPX Technologies (SPXC) and Crawford United have entered into a definitive agreement for SPX to acquire Crawford United. The deal provides for Crawford to merge with a subsidiary of SPX, with holders of class A and class B common stock of Crawford to receive, after adjustments for satisfaction of indebtedness and payment of expenses, estimated cash consideration of approximately $83.42 per share, representing an aggregate transaction value of $300 million.
Upon closing, Crawford United's Commercial Air Handling Equipment segment will be included in SPXs HVAC segment. Crawford United's Industrial & Transportation Products segment is noncore to SPX's long-term strategy. These non-core businesses will be recorded by SPX as assets held for sale.
Nachrichten zu SPX Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SPX Corp.
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI und DAX etwas fester -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Märkte in Fernost am Montag letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Montag leicht zu. Die US-Börsen werden ohne grosse Ausschläge erwartet. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.