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14.07.2026 08:12:41
Spürbarer Anstieg der Grosshandelspreise im Juni
DOW JONES--Die Verkaufspreise im deutschen Grosshandel haben im Juni spürbar über dem Vorjahresniveau gelegen. Sie stiegen um 4,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Damit hat sich die Dynamik leicht abgeschwächt, nachdem die Steigerungsraten im Mai noch bei 5,9 Prozent und im April bei 6,3 Prozent gelegen hatten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat fielen die Grosshandelspreise um 0,7 Prozent.
Die aktuellen Entwicklungen sind primär auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten zurückzuführen. Hauptursächlich für den Anstieg der Grosshandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat war der Preisanstieg bei Mineralölerzeugnissen. Die Preise lagen im Durchschnitt um 21,7 Prozent über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vormonat fielen sie jedoch um 6,8 Prozent.
Ebenfalls bedeutend für die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im Grosshandel mit Nicht-Eisen-Erzen, -Metallen und -Metallhalbzeug, der bei 31,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag. Zudem stiegen die Preise im Grosshandel für chemische Erzeugnisse um 14,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch für Eisen, Stahl und Halbzeug daraus mussten 8,2 Prozent mehr gezahlt werden.
Spürbare Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahr gab es dagegen insbesondere bei lebenden Tieren mit minus 16,0 Prozent, bei Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen mit minus 10,0 Prozent sowie bei Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten mit minus 8,5 Prozent.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
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July 14, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)
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