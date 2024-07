SPS: Warenhaus Manor kehrt an die Zürcher Bahnhofstrasse zurück

(Meldung durchgehend neu)

Zürich (awp/sda) - Die Warenhauskette Manor kehrt an die Zürcher Bahnhofstrasse zurück. Sie zieht ins Gebäude ein, in dem noch bis Ende 2024 Jelmoli untergebracht ist. Den bisherigen Standort an der Bahnhofstrasse hatte Manor wegen stark gestiegener Mietpreise aufgegeben.

Manor wird im Jelmoli-Haus 13'000 Quadratmeter Fläche auf drei Etagen beziehen. Geplant ist dabei auch ein Restaurant. "Wir freuen uns sehr, unsere Kundinnen und Kunden wieder in der Zürcher Innenstadt willkommen zu heissen", teilte Manor am Dienstag mit.

Der Einzug ist für 2027 geplant, wobei sich Manor nun auch an den Investitionskosten für den Umbau beteiligt. Mit Manor sei ein langfristiger Mieter gefunden worden, mit dem die Attraktivität des Hauses und der unteren Bahnhofstrasse gesichert bleibe, teilte die Hausbesitzerin Swiss Prime Site mit.

Ältestes Zürcher Warenhaus

Swiss Prime Site hatte im Februar 2023 entschieden, das Jelmoli-Haus nahe der Bahnhofstrasse umzubauen und den aktuellen Marktbedürfnissen anzupassen. Die Schliessung des ältesten Zürcher Warenhauses hatte schweizweit für Schlagzeilen gesorgt.

Mit dem Einzug von Manor ist das "neue" Jelmoli-Haus nun zur Hälfte vermietet. Auf der anderen Hälfte der Fläche entstehen in den oberen Geschossen Büroräume sowie ein Gastronomie- und Freizeitangebot. Auf der Dachterrasse soll es ebenfalls ein Restaurant geben.

Jahrelanger Streit um Mietvertrag

Manor war bis Februar 2020 im nicht weit entfernten "Brannhof" eingemietet, das seit 1911 als Warenhaus diente. Weil Manor die stark steigenden Mietpreise nicht zahlen wollte, lieferte sich die Warenhauskette seit dem Jahr 2012 einen Rechtsstreit mit der Vermieterin Oscar Weber AG, die zur Swiss Life gehört.

Manor gab den Standort schliesslich auf. Die juristischen Aufräumarbeiten dauern an. Aktuell ist das Zürcher Handelsgericht mit dem Fall beschäftigt. Manor ist die grösste Warenhausgruppe der Schweiz und beschäftigt rund 7500 Mitarbeitende.