SPS Solutions IFC-Fonds hat im ersten Halbjahr besser abgeschnitten als erwartet - SPS-Aktie stabil

Während die Leerstandsquote reduziert wurde, erhöhten sich die Nettoerträge.

Die Cashflow-Rendite habe im ersten Halbjahr 2,75 Prozent erreicht, teilte SPSS am Mittwoch mit. Damit liege sie deutlich über dem angepeilten Zielkorridor zwischen 1,75 und 2,0 Prozent. Mit einem Gewinnanteil von 2,74 Franken je Aktie sei damit bereits mehr als 60 Prozent der angestrebten Dividende für das Gesamtjahr erwirtschaftet worden.

Die durch Zukäufe angestiegenen Leerstände seien in den vergangenen zwölf Monaten beinahe halbiert worden, heisst es. Konkret weist der Fonds per Ende des Halbjahres eine Leerstandsquote von 1,7 Prozent auf, vor einem Jahr waren es noch 3,2 Prozent. Dies hat auch dabei geholfen die Nettoerträge um 2 Prozent zu steigern.

Durch die Vollvermietung der Liegenschaft "Centro Lugano Sud" per Stichtag des Halbjahresberichts sie die Mietausfallrate zudem auf 1,6 Prozent noch weiter gesenkt worden.

Im ersten Semester 2023/2024 wurden keine Liegenschaften ver- oder zugekauft. Der Ausbau des Portfolios soll aber durch Zukäufe selektiv weiter getrieben werden. Der Fonds fokussiert beim Sourcing auf KMU, um interessante Off-Market-Ankaufsmöglichkeiten zu erhalten, sowie auf das Ziel, den Anteil an Liegenschaften in der Deutschschweiz weiter auszubauen.

Die Swiss Prime Site-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,06 Prozent im Plus bei 85,70 Franken.

Zürich (awp)