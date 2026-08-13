SPS International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SPS International hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 INR. Im Vorjahresviertel hatte SPS International -0.180 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 68.45 Prozent auf 2.8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch