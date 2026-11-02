SPS Holding befördert Finanzchef Thomas Pieper zum CEO

Zürich (awp) - Bei der SPS Holding wird Thomas Pieper mit sofortiger Wirkung zum CEO ernannt. Der bisherige Finanzchef Pieper folge auf Jörg Vollmer, der das Unternehmen verlasse, teilte der Anbieter von Business Process Outsourcing und Lösungen für die digitale Transformation am Montag mit.

Pieper ist laut den Angaben seit über 20 Jahren bei SPS tätig und verfüge unter anderem über Finanzexpertise und langjährige Erfahrung im Führungsteam. Er soll den Plänen zufolge gemeinsam mit dem Verwaltungsrat das organische Wachstum beschleunigen, strategische Akquisitionen tätigen und die operative Leistungsfähigkeit stärken.

Derweil dankt der Verwaltungsrat in der Mitteilung dem abtretenden Jörg Vollmer für die über zehnjährige Leitung des Unternehmens. SPS mit Sitz in Zürich erwirtschaftet mit rund 6000 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von ungefähr 800 Millionen Franken.

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