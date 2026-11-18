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18.11.2026 08:09:36
SPS-Fonds IFC steigert Anlagerendite
Zürich (awp) - Der Gewerbeimmobilienfonds Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial hat im Geschäftsjahr 2025/26 per Ende September die höchste Anlagerendite seit seiner Lancierung vor fünf Jahren erzielt. Zudem wurde das Portfolio ausgebaut und die Ausschüttung übertraf das Fonds-Ziel.
Die Rendite stieg auf 6,44 Prozent von 6,36 Prozent im Vorjahr, wie die Fondsleitung am Mittwoch mitteilte. Der Nettoertrag erhöhte sich um 21 Prozent auf 20,8 Millionen Franken und der Gesamterfolg um 46 Prozent auf 27,6 Millionen. Pro Anteil werden 4,90 Franken ausgeschüttet nach 5,00 Franken im Vorjahr. Damit übertrifft der Fonds sein Ausschüttungsziel.
Der Verkehrswert des Immobilienportfolios wuchs um 35 Prozent auf 623 Millionen Franken. Mit fünf Zukäufen in Lyss, Niederglatt, Beringen, Bassersdorf und Bern stieg die Zahl der Liegenschaften auf 22. Die Region Zürich bildet neu mit einem Anteil von 33 Prozent den grössten regionalen Schwerpunkt.
Die Mietzinseinnahmen nahmen unter Berücksichtigung der Zu- und Verkäufe um 7,3 Prozent auf 25,6 Millionen Franken zu. Die durchschnittliche verbleibende Laufzeit der Mietverträge verlängerte sich von 5,4 auf 6,5 Jahre und unterstreiche damit die Stabilität. Auch werde die Planbarkeit der Erträge verbessert. Die Fremdfinanzierungsquote sank auf 24,8 Prozent von zuvor 26,3 Prozent.
Die Treibhausgasemissionen im Verhältnis zur Fläche gingen gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent zurück. Der Anteil erneuerbarer Energien stieg auf 59 Prozent.
Der seit Dezember 2025 an der SIX kotierte Fonds will weiterhin gezielt in ertragsstarke Gewerbeimmobilien investieren. Im Fokus bleiben die Bereiche Leichtindustrie, Detailhandel und Büro.
awp-robot/dm
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