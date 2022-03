SPS-Aktie: Swiss Prime Site Solutions erfolgreich mit zweiter Fonds-Emission

Dem Fonds Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial floss dadurch Eigenkapital in der Höhe von 70,2 Millionen Franken zu.

Trotz der angespannten geopolitischen Lage seien 677'871 zusätzliche Fondsanteile gezeichnet worden, wie der zum Immobilienkonzern Swiss Prime Site gehörende Dienstleister am Mittwoch mitteilte. Seit der Lancierung vor rund vier Monaten flossen dem Fonds insgesamt 213,4 Millionen Franken Eigenkapital zu.

CEO Anastasius Tschopp geht davon aus, dass Ziel eines Fondsvermögens von über 300 Millionen Franken bereits in der ersten Jahreshälfte zu erreichen. Der Erlös soll zum Wachstum und Ausbau des Immobilienportfolios auf über 350 Millionen genutzt werden. Der Fonds investiert in Gewerbeimmobilien an guten Lagen in der ganzen Schweiz.

