SPS-Aktie: Swiss Prime Site nimmt mit Erstemission des gewerblichen Fonds Millionenbetrag ein

Dem Fonds Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial floss dadurch Eigenkapital in der Höhe von 144,2 Millionen Franken zu.

Swiss Prime Site Solutions habe bis am 10. Dezember 1'441'705 Fondsanteile bei qualifizierten Investoren zum Nominalpreis von 100'000 Franken je Anteil platziert, wie der zum Immobilienkonzern Swiss Prime Site gehörende Dienstleister am Mittwoch mitteilte. Die Anteile werden im Sekundärmarkt bei der Banque Cantonale Vaudoise und bei Lienhardt Partner in Zürich gehandelt.

Der Emissionserlös sei vollständig für den Kauf eines qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios im Umfang von rund 220 Millionen Franken verwendet worden. Damit starte der Investment Fund Commercial mit 13 Liegenschaften.

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial ist auf Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich guten Lagen in der ganzen Schweiz ausgerichtet. Dabei stehen eine breite Diversifikation und die hohe Stabilität des Cashflows im Zentrum des Interesses, heisst es weiter.

