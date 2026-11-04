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04.11.2026 09:17:07
SPS-Aktie stärker: Immobilienfonds Akara Diversity PK will bis zu 203 Millionen einsammeln
Der Immobilienfonds Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) will bei seiner 18. Kapitalerhöhung bis zu 203 Millionen Franken einnehmen.
Bei der aktuellen Kapitalerhöhung werde ein Emissionsvolumen von maximal 170'658 neuen Anteilen angestrebt, teilte die Fondsleiterin Swiss Prime Solutions am Mittwoch mit. Dabei berechtigen dreizehn bisherige Anteile zum Bezug von einem neuen Anteil zum Ausgabepreis von 1189 Franken. Die Zeichnungsfrist läuft, wie bereits früher angekündigt, vom 11. November bis 1. Dezember.
Die Kapitalerhöhung werde unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber durchgeführt, so die Fondsleitung. Neue Investoren hätten indes die Möglichkeit zu partizipieren, sollte es freie Bezugsrechte geben.
Die Kapitalaufnahme soll dem "strategiekonformen Ausbau des Portfolios" dienen. Die Projektpipeline von rund 600 Millionen Franken bis 2031 biete bedeutendes Wachstumspotenzial. Mit der Realisierung der geplanten Projekte soll der Wohnanteil von 50 Prozent per Mitte Jahr auf 56 Prozent steigen und das Portfolio um über 900 Wohneinheiten wachsen. Nach Fertigstellung werde eine jährliche Zielmiete von rund 25 Millionen Franken erwartet.Zeitweise steigt die SPS-Aktie im Schweizer Handel um 2,79 Prozent auf 132,30 Franken.
tp/rw
Zug (awp)
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