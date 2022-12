SPS-Aktie schwächelt: Swiss Prime Site Solutions IFC-Fonds sichert sich weitere Millionen

Somit seien dem Fonds über das gesamte Jahr hinweg frische Mittel im Umfang von 92,3 Millionen zugeflossen, teilte die SPSS am Freitag mit.

Den Emissionserlös will die Fondsgesellschaft für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwenden, das auf Gewerbeimmobilien in der Schweiz ausgelegt ist. Mittels einer Teil-Sacheinlage der VF Corporation Group zählen laut Mitteilung zwei Liegenschaften in Stabio im "Ticino Fashion Valley" neu zum Portfolio.

Der SPSS IFC hält den Angaben zufolge nun ein Portfolio von 18 Liegenschaften mit einem Immobilienvermögen von rund 440 Millionen Franken. Das Eigenkapital von kumuliert 236,5 Millionen Franken sei derweil auf gut 2,34 Millionen Anteilsscheine verteilt.

An der SIX büsst die SPS-Aktie zeitweise 2,99 Prozent auf 79,40 Franken ein.

mk/ra

Zug (awp)