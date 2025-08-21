Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Prognose bestätigt 21.08.2025 10:21:36

SPS-Aktie mit kleinem Plus: Swiss Prime Site mit operativen Fortschritten - Gewinn bleibt stabil

Swiss Prime Site hat im ersten Halbjahr 2025 den Gewinn auf Vorjahreshöhe gehalten.

Operativ lief es beim Unternehmen aber einmal mehr gut. Zu den weiteren Aussichten äussert sich der Immobilienkonzern Swiss Prime Site denn auch optimistisch und bestätigt die Prognosen.

Der grösste börsenkotierte Schweizer Immobilienkonzern hat nach Angaben vom Donnerstag in den ersten sechs Monaten einen Mietertrag von 225,5 Millionen Franken vereinnahmt. Das ist ein Minus von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Neubewertungen belief sich auf 156,3 Millionen Franken nach 151,7 Millionen im Vorjahr.

Inklusive Neubewertungen belief sich der Reingewinn auf 164,2 Millionen Franken nach 164,7 Millionen Franken im Jahr zuvor. Die Neubewertungen betrugen 102,0 Millionen Franken. Im Vorjahr stand hier ein Plus von 30,4 Millionen Franken.

Der Wert des gesamten Portfolios belief sich per Ende Juni auf 13,3 Milliarden Franken nach 13,1 Milliarden Ende 2024. Die Leerstandsquote wurde mit 4,0 Prozent (Ende 2024: 3,8%) angegeben.

Das Management blickt mit Zuversicht auf das Gesamtjahr und bestätigt die Prognosen. Demnach dürfte die Leerstandsquote auf unter 3,8 Prozent sinken. Im "Asset Management" sollte sich die hohe Dynamik in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen. Das Ziel, bei den Assets under Management zum Jahresende die Schwelle von 14 Milliarden zu überschreiten, scheine angesichts des attraktiven Immobilienmarktes mehr als nur realistisch, heisst es weiter.

Auf konsolidierter Ebene werde ein knapp stabiler Mietertrag prognostiziert, d.h. ein Grossteil der temporär wegfallenden Mieten (aus Jelmoli, weiteren Umbauten und Verkäufen) sollte kompensiert werden können. Auch mit den zusätzlichen Aktien aus der Kapitalerhöhung dürfte der FFO I pro Aktie am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 4,10 und 4,15 Franken realisiert werden.

An der SIX gewinnt die Swiss Prime Site-Aktie zeitweise 1,14 Prozent auf 115,60 Franken.

pre/cg

Zug (awp)

