SPS-Aktie mit Gewinnen: Swiss Prime Site setzt auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft - Wachstum im Asset Management geplant

Bis zum Jahr 2040 will das Unternehmen klimaneutral werden. Das kostet zunächst Geld.

Innerhalb der zur SPS gehörenden Gruppengesellschaft Wincasa, die in der Schweiz rund 240'000 Objekte - darunter 120'000 Wohnungen - verwaltet, gebe es schon seit zehn Jahren eine Nachhaltigkeitsequipe, sagt Konzernchef René Zand in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. "Wir messen alle Betriebsdaten und kennen diese für alle Liegenschaften."

Über die nächsten 20 Jahre werde SPS nun 650 Millionen Franken investieren, sagt Zahnd. Dafür soll aber kein zusätzlicher Franken fliessen. Denn SPS nehme innerhalb von 20 Jahren jede Liegenschaft im Rahmen des normalen Unterhaltszyklus einmal "in die Finger". Die Liegenschaften, die mit Öl und Gas betrieben werden, würden nun vorgezogen.

Zunächst gehe es zunächst um die Änderung der Energiesysteme und um die Fassadendämmung. "Idealerweise kommt Fernwärme oder auch ein anderes Energiesystem wie Wasser zum Zug. Die Elektroenergie werde mit Photovoltaik-Anlagen ergänzt. "Mit einer vernünftigen Planung kommt man gut zum Ziel", sagt Zahnd.

Swiss Prime Site will aber nicht nur CO2-neutral werden. Die Projekte, die das Unternehmen selbst entwickle, seien nicht nur CO2-neutral. "Die meisten sind auch Kraftwerke, die Energie abgeben", sagt der CEO. Damit könne auch kompensiert werden. Das Ziel 2040 schaffe Swiss Prime Site daher ohne den Kauf von CO2-Zertifikaten. "Und das betrifft sowohl Scope eins und zwei als auch Scope drei", betont Zand.

Zudem zögen die meisten Mieter, insbesondere wenn es sich um Firmen handelt, inzwischen am gleichen Strick. Anfangs sei es schwierig gewesen. Aber viele mietende Firmen seien auch börsenkotiert und müssten daher selbst Nachhaltigkeitsberichte abliefern. Sie kämen nun diesbezüglich vermehrt auf Swiss Prime Site zu. Dies erlaube es dem Immobilienunternehmen auch, zunehmend sogenannte "Greenlease" Verträge abzuschliessen. Dabei soll der Mieter zu einer möglichst nachhaltigen Nutzung und der Vermieter zu einer möglichst nachhaltigen Bereitstellung der Immobilie veranlasst werden. "Vor zwei Jahren war dies noch ganz anders."

Kreislaufwirtschaft wird immer wichtiger

Auch die Kreislaufwirtschaft, also die Wiederverwendung von Baumaterial nach dem Ende eines Immobilienzyklus, wird für die Immobilienbranche immer wichtiger. Gebäude sollen in Zukunft zu Materialdepots werden. Swiss Prime Site wolle einen Bau so strukturieren, dass am Ende der Lebensdauer eines Gebäudes fast alle Rohstoffe sortenrein getrennt würden und wieder verwertet werden könnten. "Das bedeutet zum Beispiel, dass man nicht mehr alles mit Bauschaum verkleben und auch keinen Lack mehr benützen darf."

80 bis 85% des Materials einer Immobilie müssten wieder verwendet werden können. Das Ziel sei, eine neue Liegenschaft nach diesem Konzept zu bauen. "Wir müssen weg von der Wegwerfgesellschaft", so Zahnd.

Konzept zahlt sich auch finanziell aus

Das dürfte sich auch finanziell lohnen. "Heute bezahlen wir für den Abbruch. Morgen nicht mehr", sagt Zahnd. Letztlich sei ein Gebäude nichts anderes als ein Depot für Rohmaterial. Dadurch erhalte jedes Material ein zweites oder drittes Leben.

Doch dafür braucht es ein Kataster für Material. "Wir sind Mitglied von Mataster, einer Plattform für die Erfassung von Baumaterialien." Diese gebe Auskunft darüber, welche Materialien wo verbaut werden und welchen Restwert sie noch hätten, sagt Zahnd. Damit könne man am Ende der Lebensdauer das Material verkaufen. Dies dürfte auch die Bewertung einer Immobilie beeinflussen. "Muss ich noch abschreiben und wenn ja wie viel noch?"

Zunächst dürfte Bauen aber etwas teurer werden. "Wenn das Konzept erst einmal besser bekannt ist und vermehrt angewendet wird, werden die Kosten aber wieder etwa gleich hoch sein, wie wenn konventionell gebaut worden wäre", ist Zahnd überzeugt. Bei einer Immobilie fielen 20 Prozent der Kosten beim Bau an. 80 Prozent seien Unterhaltskosten. "Wenn der Betrieb dadurch günstiger wird, wird sich das immer amortisieren", sagt Zahnd.

Swiss Prime Site hat das neue Konzept bereits beim Umbau des Messeturms in Basel erfolgreich getestet. Aktuell baue der Konzern das ehemalige Swisscom-Gebäude an der Müllerstrasse in Zürich um, sagt Zahnd. Dabei werde die veraltete Immobilie auf die Tragstrukturen zurückgebaut und danach wieder aufgebaut. "Letztlich wird es wohl etwa ein Drittel sein, der wiederverwendet werden kann", sagt Zahnd.

Und das neue Konzept bei der Müllerstrasse trägt bereits Früchte in Form eines prominenten Mieters. "Das Konzept der Kreislaufwirtschaft war ein wichtiger Grund dafür, dass Google Mieter geworden ist", sagt Zahnd.

Swiss Prime Site will vor allem im Asset Management wachsen

Der Immobilienkonzern SPS Swiss Prime Site ist gut ins neue Jahr gestartet. Der positive Trend des Vorjahres habe im ersten Quartal angehalten, sagte Konzernchef René Zahnd in einem Interview mit AWP. Von den gestiegenen Energiekosten und Materialpreisen sei der Konzern bisher verschont geblieben.

"Im Sommer 2020 hiess es, Büro tot und Retail tot", sagte Zahnd. Doch der Bereich Retail laufe an guten Lagen sehr gut. Fachmärkte, Food und Near Food hätten stark profitiert. Auch der Bürobereich laufe sehr gut. Gemäss einer Umfrage, die Swiss Prime Site bei den Geschäftsmietern gemacht habe, wollten 80 Prozent der Mieter ihre Büroflächen behalten und 15 Prozent gar erhöhen. Nur 5 Prozent dächten an eine Reduktion. Die Bürolandschaft werde in Zukunft zwar anders aussehen, der Flächenbedarf dürfte aber nicht geringer werden.

Das grosse Wachstum finde vor allem im Real Estate Asset Management bei Swiss Prime Site Solutions statt, also bei den Dienstleistungen und Anlageprodukten für Drittkunden, sagte Zahnd. "Wir peilen hier ein jährliches Wachstum von einer Milliarde Franken an.". Die Gruppe wolle bis 2025 auf 10 Milliarden Franken kommen. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das Wachstum hinkriegen." Aktuell sind es sechs Milliarden Franken.

Capital Recycling sei ein wichtiger Hebel für das Wachstum, sagte Zahnd. "Hier entsteht Profitabilitätswachstum." Dabei werden nicht mehr passende Liegenschaften und Teile von Projektentwicklungen verkauft und der Erlös direkt in die Projektentwicklung investiert. Dort könne eine viel höhere Rendite erzielt werden als am Markt. Zudem wachse der Konzern durch seine Entwicklungspipeline, die derzeit rund 2 Milliarden Franken gross sei.

An Struktur festhalten

An der Struktur des Immobilienportfolios will Swiss Prime Site festhalten. Derzeit entfallen auf den Bürobereich 44 Prozent des Portfolios. Auf Detailhandel kommen 26 Prozent und auf Wohnen ein Prozent.

Wohnen soll bei den direkt gehaltenen Immobilien nicht signifikant ausgebaut werden. Auf Wohnen fokussiere vor allem der Bereich Real Estate Asset Management. Den Retailanteil will Swiss Prime Site im nächsten Jahr auf unter 20 Prozent senken. Kompensiert wird das durch Büroflächen sowie durch Logistik/Infrastruktur. Zudem ist in der Entwicklungspipeline kein Retail mehr enthalten.

Markt unterschätzt Aktie

Zur Entwicklung des Aktienkurses sagt der Konzernchef, dass der Markt habe noch nicht ästimiert, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr mit der Stärkung der Bilanz einen "Meilenstein" erreicht habe. "Wir haben im vergangenen Jahr Konsortialkredite im Betrag von 2,6 Milliarden Franken abgeschlossen und damit Hypotheken von insgesamt knapp zwei Milliarden Franken abgelöst", sagte Zahnd. Dadurch seien Immobilien wieder freigeworden, die für andere Anleger, z.B. Bondanleger, als Sicherheit zur Verfügung stehen. Daraufhin habe Swiss Prime Site von Moody's das Rating "A3/stabil" erhalten. Dies helfe, weitere Bonds aufzulegen und die Refinanzierungskosten zu senken.

Zudem haben wir die Eigenkapitalquote auf über 48 Prozent gesteigert und den Belehnungsgrad (LTV) auf unter 40 Prozent gesenkt. "Das scheint am Markt noch nicht richtig angekommen zu sein. Das braucht halt eventuell noch etwas Zeit, bis das richtig ästimiert wird", sagte Zahnd.

Am Montag gewinnt die Aktie von Swiss Prime Site an der SIX zeitweise 1,05 Prozent auf 95,80 Franken.

Zürich (awp)