Spruce Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Spruce Power hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.170 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Spruce Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 33.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch