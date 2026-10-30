Sprouts Farmers Markets präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sprouts Farmers Markets hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.22 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2.30 Milliarden USD gegenüber 2.20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch